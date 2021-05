FLEXY - Support de Téléphone Ultra Flexible Universel

Ajout d'un produit à votre panier

Vous n'aurez plus à vous soucier des supports fragiles, instables, qui bloquent votre climatiseur et votre champ de vision, et laissent des traces sur le tableau de bord.



FLEXY dernière innovation de Super-Gloss conçu spécialement pour augmenter votre sécurité et votre confort pendant l'utilisation de votre GPS sur le téléphone, ou autres actions sans avoir à quitter la route des yeux.





CONDUISEZ EN TOUTE SÉCURITÉ :



FLEXY maintient fermement votre téléphone sur votre tableau de bord et peut-être ajuster facilement grâce à une rotation 1200° pour vous aider à garder les yeux sur la route et éviter tout risques tout en utilisant votre GPS sur le téléphone ou autres





FIXEZ-LE N'IMPORTE OU :



La meilleure position de fixation est sur le tableau de bord, mais FLEXY peut être fixer également sur votre rétroviseur intérieur ainsi que votre pare-soleil pendant votre stationnement pour voir des vidéos ou films entre amis ou familles.







AJUSTEMENT 1200°:



Nous sommes fiers de vous présenter cette fonctionnalité disponible uniquement chez SUPER-GLOSS, Vous pouvez profiter d'une vision claire sans limites tout en conduisant en sécurité





FIXATION SOLIDE :





Fabriqué en silicone antidérapante et clip avec 4 pinces arrondies pour maintenir l'appareil fermement avec une résistance anti-choc et aux dos d'âne, offrant une vision stable. De plus, il ne glisse pas même en virage serré, arrêt ou accélération brusque









Facile à fixer et à retirer : Il est doté d'un solide clip qui se fixe solidement au tableau de bord / à toute surface plane. Il suffit de le faire glisser pour le placer dans la position idéale, ou même le retirer sans laisser de trace .

Durable : conçu avec des ressorts en acier inoxydable pour augmenter la flexibilité du clip. Pas facile à casser, même en cas de forte flexion.

Anti-Rayures : le support en silicone souple protège parfaitement votre téléphone et votre tableau de bord contre les traces et les rayures.

UNIVERSEL POUR TOUS LES SMARTPHONES ET VOITURES :

Conçu avec une pince réglable pour maintenir votre Téléphone en place.

Compatible avec tous les smartphones de 8 CM jusqu'à 18 CM (3 pouces -7 pouces), même avec un étui épais.

S'accroche également parfaitement sur n'importe quel tableau de bord

MULTI USAGE :



FLEXY peut vous accompagner même dans votre bureau et maison pour utiliser votre téléphone en toute liberté sans avoir à le tenir

CARTE DE STATIONNEMENT TEMPORAIRE :



FLEXY dispose d'une carte de stationnement temporaire parfaite pour laisser votre numéro de téléphone en cas de stationnement urgent pour éviter tout désagrément .







COMPARAISON ENTRE FLEXY & ACRY :

Comparaison FLEXY ACRY Rotation 360° x3 + 120°

360° x2 + 180° Anneau de traction Oui

Non Anti-Dérapant Oui

Oui Fixation solide Oui

Oui Multiusage Oui

Oui Stable Oui

Oui Carte de stationnement temporaire Oui

Non

